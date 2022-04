Novas tarifas na BR-135, entre M. Claros e Curvelo, já estão sendo cobradas nas 5 praças

Segunda 04/04/22 - 8h33



Jornal O Tempo, de BH:



Pedágio na BR-135 fica mais caro; saiba os novos valores

Rodovia que liga Montes Claros a Curvelo tem cinco praças de pedágio; mudança também afeta cobrança na MG-231 e na LMG-231- MALÚ DAMÁZIO

Os valores de pedágio da BR-135, entre Montes Claros, no Norte de Minas, e Curvelo, na região Central, aumentaram. A partir de agora, a tarifa para as motos ficou em R$ 4,35. Veículos de passeio devem pagar R$ 8,70 em cada uma das cinco praças espalhadas pela rodovia, sendo esse o mesmo preço de base para cobrança a cada eixo de veículos comerciais.



A mudança também se aplica às cobranças na LMG-754 e na MG-231. Antes do aumento, o preço de base para os cálculos era de R$ 7.



O reajuste anual, firmado entre o Governo de Minas e a Eco135, concessionária que administra o trecho da rodovia, entrou em vigor neste mês de abril. A medida considera o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre março de 2021 e fevereiro deste ano.

