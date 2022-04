A 3600 metros, em La Paz, Corinthians perde na estreia da Libertadores

Quarta 06/04/22 - 6h15



Na altitude de La Paz, Corinthians perde na estreia da Libertadores



Timão é superado por 2 a 0 pelo Always Ready



O Corinthians começou muito mal a sua campanha na edição 2022 da Copa Libertadores ao ser superado por 2 a 0 pelo Always Ready (Bolívia), nesta terça-feira (5) no estádio Hernando Siles, que fica localizado nos 3.600 metros da cidade de La Paz.





Este resultado deixou o Timão na lanterna do Grupo E da competição continental, sem ponto algum.



Em uma partida muito movimentada, não demorou muito para o placar ser aberto. Aos 6 minutos o juiz marcou pênalti após Jorge Flores ser derrubado dentro da área. O camisa 9 Riquelme foi para a cobrança e superou o goleiro Cássio.



A partir daí a equipe comandada pelo técnico português Vítor Pereira assumiu o controle da partida (fechando a etapa inicial com 69% de posse de bola), mas sem eficiência nas 10 finalizações alcançadas.



Porém, no primeiro lance após o intervalo a equipe boliviana ampliou sua vantagem. Riquelme enfiou a bola para Rodrigo Ramallo, que, com um toque sutil, venceu Cássio.



Na segunda rodada da fase de grupos da competição continental o Timão recebe o Deportivo Cali (Colômbia) em São Paulo na próxima quarta-feira (13).