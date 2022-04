Homem é agredido a tijoladas em Montes Claros

Quarta 06/04/22 - 7h03



Divulgação do Samu:





O SAMU atendeu um homem de 43 anos que ficou ferido após ser agredido com tijoladas, no bairro Vitória I, em Montes Claros, na noite dessa terça-feira (05).

A vítima foi atingida na cabeça e teve traumatismo cranioencefálico; o homem também apresentava ferimentos pelo corpo.



A equipe realizou os primeiros socorros no local e, em seguida, o encaminhou para a Santa Casa de Montes Claros consciente.