Febraban anuncia que bancos vão funcionar na quinta-feira 22 de abril, após o feriado de Tiradentes - sem feriadão bancário

Terça 12/04/22 - 6h20

Bancos não abrem na Sexta-feira Santa e nem no feriado de Tiradentes



Também não haverá feriado prolongado no dia 22



Os bancos de todo o país não vão abrir na Sexta-Feira Santa, dia 15 de abril, nem no feriado de Tiradentes, no dia 21.



A informação foi antecipada pela Febraban, Federação Nacional dos Bancos, para que a população possa se planejar e não ser pega de surpresa com o fechamento das agências.



Apesar de o feriado de Tiradentes cair em uma quinta-feira, os bancos não vão fazer feriado prolongado. Isso significa que na sexta-feira, dia 22 de abril, as agências vão funcionar para atendimento ao público.



A federação informou, ainda, que os serviços de atendimento pela internet, por telefone e pelos aplicativos de celular vão continuar funcionando. A Febraban ressaltou que essas formas de atendimento oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.(Daniel Ito/Rádio Nacional)