Caminhão carregado de carvão capota (e fica completamente virado) em rodovia do Norte de Minas. Motorista foi salvo com ajuda de pá carregadeira para erguer a cabine

Quinta 18/08/22 - 6h45

Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Na noite desta quarta-feira (17), por volta das 23:22, uma Guarnição de Bombeiros do 7º Pelotão em Janaúba se deslocou para realizar o salvamento de uma vítima presa às ferragens após o capotamento de um caminhão carregado com carvão.



O acidente ocorreu na LMG 635 próximo ao KM 33 na zona rural da cidade de Monte Azul no norte de Minas Gerais, onde o caminhão da cidade Juatuba, capotou na pista ficando totalmente virado e a cabine amassada, o que causou o encarceramento do motorista J.P.A 36 anos.



A GU BM contou com o apoio de uma Pá Carregadeira para erguer a cabine com uso de cabo de aço, facilitando assim o acesso à vítima que estava com suas pernas prensadas entre o banco do motorista e o painel do veículo.



Com uso de técnicas de salvamento foi possível resgatar a vítima que apresentava contusão no tornozelo direto.



Após ser resgatada a vítima ficou aos cuidados da equipe do Samu, USB de Mato Verde, que se encontrava no local, para ser transportada ao serviço médico hospitalar.