Coração de Dom Pedro I, depois de passar pelo Palácio do Planalto, voltou para sala climatizada no Itamaraty, sob vigilância da Polícia Federal. Público em geral será admitido no fim de semana

Quarta 24/08/22 - 6h34

Presidente participa de cerimônia da chegada de coração de D. Pedro I



Relíquia está no país em comemoração ao Bicentenário da Independência







O presidente Jair Bolsonaro participou, ontem (23), da cerimônia de chegada do coração de Dom Pedro I, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. O coração, conservado em uma cápsula de vidro, chegou ao Palácio do Planalto com honras de chefes de Estado. O órgão foi trazido pela rampa do Palácio do Planalto, recebido por Bolsonaro e pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro.



No Itamaraty, o órgão de cerca de 9 quilos será exposto no interior de uma cápsula de vidro, guardada em uma sala climatizada especialmente preparada para a ocasião e sob a vigilância da Polícia Federal (PF). No dia 7 de setembro, data da independência do Brasil, o coração estará em um evento, ao lado de outros chefes de Estado convidados.



Após a cerimônia no Planalto, o coração do imperador voltou para o Itamaraty, onde ficará exposto inicialmente a autoridades e convidados do corpo diplomático, na Sala Santiago Dantas, climatizada para servir de exposição e cripta. Entre os convidados estão integrantes da família imperial.



Em alguns dias, o local será aberto a visitas agendadas de estudantes das escolas do Distrito Federal e, nos fins de semana, a visitação será aberta ao público em geral. Agência Brasil