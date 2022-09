Siga a agenda dos que disputam a Presidência da República neste primeiro dia de setembro

Quinta 01/09/22 - 7h08



Veja a agenda dos candidatos nesta quinta-feira (1º/9)



Presidenciáveis têm compromissos nas cinco regiões







Nesta quinta-feira (1º), os candidatos à Presidência da República fazem campanha nas cinco regiões do país. Confira a programação dos presidenciáveis.



Ciro Gomes (PDT): o candidato estará em São Paulo. Às 10h, ele participa da entrega do plano “País pela Infância e Adolescência” - Movimento Agenda 227, no Instituto Alana. Às 20h, concede entrevista à CNN.



Constituinte Eymael (DC): o candidato não divulgou agenda.



Felipe D’Ávila (Novo): a agenda será em Piracicaba (SP). O candidato visitará a AgTech Garage – Campus, às 10h30; fará uma caminha no centro da cidade, às 12h15; almoçará no restaurante Monte Sul, às 12h30; dará entrevista na Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, às 14h30; visitará a Escola Superior de Agricultura da USP, às 16h; e encerrará a agenda na cervejaria Green Fish Brewing, às 17h.



Jair Bolsonaro (PL): o candidato participará de sabatinas na RedeTV e no SBT, em São Paulo.



Léo Péricles (UP): a campanha será em Caruaru (PE) e incluirá uma caminhada no Alto do Moura, às 10h30; um almoço com movimentos sociais, às 12h; uma visita ao Morro Bom Jesus, às 15h; uma panfletagem no centro, às 16h; e uma plenária com a militância e apoiadores, às 18h.



Lula (PT): o candidato em agenda em Belém. O primeiro compromisso será no Ato da Cultura com Lula, às 10h, no Teatro da Paz, no centro da cidade. Às 18h, participa do evento Todos Juntos pelo Pará, no Espaço Náutico Marine Clube, em Guamá.



Pablo Marçal (Pros): o candidato não divulgou agenda.



Roberto Jefferson (PTB): o candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista.



Simone Tebet (MDB): a candidata estará no Rio Grande do Sul. Às 10h45, visita a Chácara da Fumaça, na comunidade Mário Quintana, em Porto Alegre, acompanhada pelo prefeito Sebastião Melo. Às 12h40, almoça com o prefeito e o Senador Pedro Simon, no Restaurante Naval, no Centro Histórico de Porto Alegre. Às 14h, visita à Expointer – Feira Nacional e Internacional de Agropecuária, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).



Sofia Manzano (PCB): a candidata não divulgou agenda.



Soraya Thronicke (União): a agenda começa em Brasília, com uma reunião com a equipe de assessoria de imprensa da campanha, às 9h. Às 13h, concede entrevista à revista IstoÉ. Depois, viaja para São Paulo, onde, às 19h, participa do lançamento da campanha a deputado estadual de Jorge Tadeu (União Brasil) e à deputada federal de Sandra Tadeu (União Brasil), no Ginásio Poliesportivo do Clube Elite Itaquerense.



Vera Lucia (PSTU): a candidata não divulgou agenda. Agencia Brasil