"...gestante que pilotava uma motocicleta (...) veio a colidir contra um veículo na avenida Independência, próximo ao número 4495, bairro Independência..."

Sexta 24/02/23 - 6h40

Divulgado pelos Bombeiros:



Na manhã desta quinta, 23 de Fevereiro, por volta das 11:50h, os Bombeiros do Sétimo Batalhão em Montes Claros foram acionados para atendimento de uma ocorrência envolvendo uma gestante que pilotava uma motocicleta e veio a colidir contra um veículo na avenida independência próximo ao número 4495 bairro independência, Montes Claros.



Na chegada, os militares depararam com uma vítima gestante caída ao solo.



Segundo testemunhas a motociclista seguia atrás do veículo, quando este diminuiu a velocidade repentinamente e para evitar o choque tentou frear a motocicleta que encostou no pára-choque do carro e caiu lateralmente.



A vítima estava com 22 semanas de gestação e foi conduzida ao pronto atendimento da santa casa para avaliação médica.