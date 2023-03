Bombeiros: "...estava fazendo uma trilha, com sua família, que dava acesso ao Rio Verde e num momento veio a cair em uma barroca de aproximadamente 10 metros e..."

Domingo 12/03/23 - 7h19

Divulgado pelos Bombeiros:





Na tarde deste sábado, 11 de Março, por volta das 12:50h, os Bombeiros do Sétimo Batalhão em Montes Claros foram acionados para atendimento a ocorrência de Salvamento de vítima em local de difícil acesso próximo a Lagoinha, na Comunidade de Espigão de Cima em Montes Claros.



Três equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento a esta ocorrência, sendo uma equipe de Auto Comando de Área, uma de Salvamento e outra equipe de Resgate.



No local, as guarnições depararam com a vítima, Sr. J. N. F, de 67 anos, em uma estrada vicinal, consciente e orientada, com um corte contuso na cabeça (parte frontal), queixando de dor no membro superior direto e membro inferior esquerdo.



Segundo a vitima ele já havia percorrido uma distância de aproximadamente 500 Mts do local da queda.



Foi nos relatado que ele estava fazendo uma trilha com sua família que dava acesso ao Rio Verde e num momento veio a cair em uma barroca de aproximadamente 10 metros e bater com a cabeça. Após recuperar-se veio a caminhar até o local onde recebeu o atendimento pela equipe de Bombeiros.



A guarnição de resgate realizou o atendimento pré hospitalar e condução até o Hospital Santa Casa para atendimento médico, tendo em vista, que segundo relatos a vítima chegou a perder a consciência após a queda.