Domingo 12/03/23 - 18h40

Atlético sai atrás do Athletic na semi do Campeonato Mineiro



Hulk desperdiça pênalti e Galo perde de 1 a 0







O Athletic Club derrotou o Atlético por 1 a 0, neste domingo (12) no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del-Rei, e saiu na frente na busca por uma vaga para a final do Campeonato Mineiro. O classificado será definido em partida disputada no Mineirão.





Concentrado na busca pela classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores (o Galo tem partida decisiva contra o Millonarios, da Colômbia, na próxima quarta-feira no Mineirão), o Atlético-MG poupou algumas peças.



Com a formação alternativa, a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet não apresentou um bom futebol e foi punido no último minuto da primeira etapa quando o árbitro, após recomendação do VAR (árbitro de vídeo), marcou pênalti porque a bola explodiu no braço do zagueiro Réver. O atacante Jonathan foi então para a cobrança e abriu o marcador.



No início do segundo tempo o Galo teve a oportunidade de igualar o placar em cobrança de pênalti. Mas Hulk, que entrou no gramado após o intervalo, chutou a bola na trave. A partir daí o Athletic Club administrou a vantagem até o minuto final. Agência Brasil