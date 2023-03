Alerta: luz azul emitida por celular e computador já indica o uso de protetor solar até dentro de casa

Segunda 13/03/23 - 7h45

O protetor solar já é considerado pelos profissionais da saúde como um item indispensável na rotina diária.Muitos afirmam que o uso é necessário mesmo em ambientes fechados, como dentro de casa, por causa da luz azul emitida por celulares e computadores.Especialistas dizem quem, embora a luz azul cause estresse oxidativo, seus efeitos não se comparam aos danos causados pela luz do sol.O uso de protetor solar nesses casos é desnecessário e pode ser considerado um desperdício de produto e dinheiro.A exceção é para quem sofre de melasma, que são manchas escuras no rosto.No entanto, a exposição à luz azul pode oferecer riscos à retina a longo prazo.