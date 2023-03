"...policiais militares foram procurados por vítima que teria se envolvido em um acidente de trânsito no dia anterior, no qual um homem de 49 anos, que havia provocado o acidente, estaria com uma arma de fogo e ... "

Segunda 13/03/23 - 9h49

Divulgado pela PM:





A Pol�cia Militar na noite desde domingo (12), prendeu um homem de 49 anos na Av. Jo�o XIII, bairro Edgar Pereira em Montes Claros por posse ilegal de arma de fogo.



Durante opera��o, policiais militares foram procurados por v�tima que teria se envolvido em um acidente de tr�nsito no dia anterior no qual um homem de 49 anos, que havia provocado o acidente, estaria com uma arma de fogo e que teria evadido do local.



Ap�s rastreamento, o autor foi localizado e preso sendo apreendido um revolver Cal.32 com 05 muni��es deflagradas.





Ainda na noite deste domingo (12), a Pol�cia Militar prendeu um homem de 37 anos pelo mesmo crime na Av. Domingos de Abreu Vieira, bairro Jardim Liberdade nesta cidade.



Segundo testemunhas, o autor teria efetuado um disparo de arma de fogo em uma festa, sendo ele ent�o abordado e relatado que teria feito ingest�o de bebida alco�lica e subst�ncia il�cita e que a arma n�o era de sua propriedade.



O homem foi preso, encaminhando � delegacia juntamente com a arma � um rev�lver Cal. .38 - e 04 muni��es intactas e um cartucho apreendidos.