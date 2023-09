Estados Unidos suspeitam que a Coreia do Norte vá apoiar militarmente a Rússia na guerra contra a Ucrânia

Terça 05/09/23 - 7h34

O governo de Vladimir Putin considera realizar exercícios militares conjuntos inéditos com a Coreia do Norte como resposta à crescente atividade militar dos Estados Unidos na região, de acordo com o ministro da Defesa Serguei Choigu.O embaixador russo em Pyongyang, Alexander Matsegora, destacou a necessidade de uma resposta conjunta devido aos constantes exercícios conduzidos pelos EUA e seus aliados, Coreia do Sul e Japão.A cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte tem aumentado nos últimos meses, o que tem gerado críticas dos EUA, que suspeitam de um apoio norte-coreano aos esforços de guerra de Putin na Ucrânia, especialmente após a visita de Choigu ao país de Kim Jong-un para comemorar os 70 anos do armistício da guerra que dividiu a península coreana.