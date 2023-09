Terça 05/09/23 - 10h13

Divulgado pela PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na noite dessa segunda-feira (4), a comparecer à Rua Deputado Edgar Pereira, Bairro Renascença II, em Porteirinha, onde uma mulher, de 37 anos, foi vítima de roubo.



A vítima contou aos militares que pegou um envelope contendo dinheiro para depósito em banco arrecadado de sua farmácia, colocou-o dentro do seu veículo que estava na garagem de sua casa e, quando o seu marido foi abrir o portão para que ela saísse, depararam-se com uma moto trafegando na calçada, com dois indivíduos desconhecidos, onde o garupa desembarcou com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto, dizendo “passa o dinheiro”. Com isso, a mulher entregou o envelope contendo R$ 7.170,00.



Os autores fugiram em seguida.



O crime foi flagrado por câmeras de segurança.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores e para recuperar o dinheiro roubado.



Quem tiver alguma informação sobre os autores, pode fazer a denúncia de forma anônima pelo Disque-Denúnica 181 (o sigilo é absoluto).