Caça a brasileiro que fugiu da prisão perpétua nos Estados Unidos assume tons dramáticos e reúne SWAT e FBI

Sexta 08/09/23 - 13h27

O brasileiro que escapou de prisão nos Estados Unidos segue causando temor entre os residentes do Condado de Chester, na Pensilvânia.



Escolas e estabelecimentos importantes na cidade fecharam suas portas recentemente enquanto força-tarefa trabalha para localizar o fugitivo.



O brasileiro foi condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-namorada.



Sua fuga ocorreu no dia 31 de agosto, e desde então, a polícia tem mobilizado centenas de agentes na tentativa de recapturá-lo.



O temor na comunidade aumenta à medida que as autoridades informam que Cavalcante está ficando cada vez mais desesperado em sua fuga, possivelmente enfrentando dificuldades físicas e climáticas.



Alguns moradores tiveram encontros com o fugitivo, incluindo invasões em residências.



Força-tarefa - incluindo a SWAT, FBI e a Polícia da Pensilvânia, está envolvida nas operações de busca.



Danilo Cavalcante foi condenado por homicídio nos Estados Unidos e também era procurado no Brasil por um homicídio anterior.



A fuga de Cavalcante inclui a entrada ilegal nos Estados Unidos após ter fugido do Brasil para Porto Rico.

