Sábado 09/09/23 - 7h40

Motorista , apressado ou descuidado, tentou sair com a bomba de combustível ainda conectada ao veículo em abastecimento.Imagens mostram que a arrancada do veículo derrubou a bomba, provocando explosão e incêndio.Clientes e funcionários agiram, utilizando extintores para combater as chamas.Aconteceu em Xiangtan, na província de Hunan, China