Jogador de Santa Luzia, Minas, joga 5 reais e leva os 84 milhões da Mega, com os números 14, 18, 22, 26, 31 e 38

Domingo 10/09/23 - 8h29

Uma aposta feita em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, ganhou sozinha o prêmio de R$ 84 milhões da Mega-Sena.



O ganhador acertou os seis números sorteados na noite de sábado (9), que foram 14, 18, 22, 26, 31 e 38.



A aposta foi realizada no bairro Asteca.



O vencedor escolheu um jogo simples, no valor de R$ 5.



Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar o prêmio máximo com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.



O concurso 2630 também teve 250 apostas vencedoras da quina, que ocorre quando o jogador acerta cinco dos números sorteados.



Cada um dos ganhadores deve receber mais de R$ 24 mil.