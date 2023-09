Faustão recebe alta de hospital em S. Paulo, após transplante de coração há 2 semanas, em 27 de agosto

Domingo 10/09/23 - 9h59

O apresentador Faustão recebeu alta médica do Hospital Israelita Albert Einstein após passar por um transplante de coração em 27 de agosto.



De acordo com o boletim médico divulgado, ele continuará seguindo as orientações médicas e nutricionais necessárias para sua reabilitação pós-transplante.



Faustão, anteriormente, gravou um vídeo para agradecer aos fãs e à família do doador do coração.



Ele expressou sua gratidão ao pai do doador, José Pereira da Silva, por sua generosidade, que lhe permitiu ter uma segunda chance de vida. O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, um jogador de futebol amador que sonhava em se tornar profissional. Faustão prometeu honrar a memória de Fábio fazendo coisas boas.



Faustão também falou sobre sua recuperação, mencionando que já estava caminhando e se sentindo disposto. Ele enfatizou a importância da doação de órgãos e encorajou todos a conscientizar sobre essa causa, tornando o Brasil líder em doações de órgãos no mundo.