Promotora diz que brasileiro fugitivo de prisão perpétua nos Estados Unidos é um "monstro"

Segunda 11/09/23 - 6h33

A polícia dos Estados Unidos divulgou novas imagens do brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua por assassinato, e que está foragido há 11 dias após fuga de prisão na Pensilvânia.



As fotos foram capturadas por câmeras de vigilância na madrugada deste domingo.



Ele foi condenado pela morte de sua ex-namorada, Débora Brandão, em abril de 2021, com 38 facadas.



A promotora do caso, Deb Ryan, descreveu Danilo como um "monstro" e mencionou seus antecedentes de violência no relacionamento com Débora, incluindo agressões físicas e ameaças de morte.



Após a separação e uma medida protetiva obtida por Débora, Danilo a matou.



Ele foi posteriormente preso na Virgínia.



A fuga espetacular de Danilo ocorreu em 31 de agosto, quando ele escalou paredes, passou por arame farpado, pulou um muro e desapareceu.



A polícia mobilizou centenas de policiais na busca por ele, e o Condado de Chester, onde a prisão está localizada, está em alerta.



A fuga levou 57 minutos para ser detectada pelos agentes penitenciários, e o guarda na torre de vigilância foi demitido.