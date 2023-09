Novo estudo recomenda, muito, caminhada de 2 a 5 minutos, após as refeições, para reduzir o açúcar no sangue

Segunda 11/09/23 - 7h16

Estudo publicado na revista "Sports Medicine" revelou que fazer caminhada de dois a cinco minutos após as refeições pode reduzir os níveis de açúcar no sangue.



Permanecer em pé também ajuda, mas não tanto quanto caminhar.



O estudo analisou sete pesquisas que compararam os efeitos de sentar, ficar em pé e caminhar na insulina e nos níveis de açúcar no sangue.



A pesquisa concluiu que interromper longos períodos de sentar com pausas para ficar em pé e caminhar levemente durante o dia é benéfico para os níveis de glicose.



No entanto, uma curta caminhada após as refeições é particularmente eficaz em manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e reduzir a insulina na corrente sanguínea.



Isso é importante para prevenir picos e quedas rápidas nos níveis de açúcar no sangue, que podem aumentar o risco de diabetes e doenças cardíacas.



O movimento ajuda a diminuir a glicose no sangue, pois os músculos precisam dela para funcionar.



Além de caminhar após as refeições, a atividade física regular, conforme as diretrizes dos Estados Unidos de 150 minutos de atividade moderada por semana, também é benéfica para a saúde geral e reduz o risco de mortalidade por todas as causas.