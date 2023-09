Ônibus que vinha da Bahia para M. Claros tombou na altura de Grão Mogol, com 45 pessoas e 10 foram hospitalizadas

Segunda 11/09/23 - 9h31

Divulgação do Samu:Duas unidades do SAMU de Salinas e uma de Vale das Cancelas prestaram socorro às vítimas de um acidente com um ônibus na BR-251, em Vales das Cancelas, distrito de Grão Mogol, na madrugada desta segunda-feira (11).O veículo, que saiu da Bahia em direção à Montes Claros, seguia com cerca de 45 pessoas e capotou.Todas as vítimas foram triadas e avaliadas pela equipe médica do SAMU sendo que 10 ocupantes do ônibus precisaram ser encaminhados para o hospital.As vítimas eram 8 mulheres, com idades entre 18 e 73 anos, e 2 homens, de 19 e 22 anos.Os pacientes apresentavam dor na região cervical, escoriações pelo corpo e um deles estava com suspeita de fratura no ombro.Os pacientes foram atendidos no local e, em seguida, encaminhados ao hospital de Salinas.