Brasileiro homicida, que segue escapando de cerco policial nos Estados Unidos, foi visto com um rifle e alerta contra ele se amplia

Terça 12/09/23 - 6h56

O brasileiro fugitivo, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos pelo assassinato de sua ex-namorada, foi avistado por moradores no estado da Pensilvânia na noite de segunda-feira (11), portando um rifle, de acordo com a imprensa americana.



As autoridades montaram um cerco na região em resposta ao avistamento.



O fugitivo, Danilo Cavalcante, escapou da prisão no dia 31 de agosto após o crime em abril de 2021.



Relatos também mencionam tiros ouvidos na área e que Danilo teria roubado uma arma durante um confronto.



As autoridades norte-americanas estão em busca do fugitivo e aconselharam os moradores a buscarem abrigos seguros e acionarem o serviço de emergência caso tenham informações sobre seu paradeiro.



A polícia instruiu os residentes a trancarem bem portas e janelas, protegerem seus veículos e permanecerem em casa, evitando se aproximar do fugitivo.