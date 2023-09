Cirurgias de Bolsonaro, hoje em S. Paulo, estavam marcadas para começar às 6h30m

Terça 12/09/23 - 7h03

Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e passará por duas cirurgias nesta terça-feira.



As operações são para corrigir uma hérnia de hiato, relacionada ao refluxo, e realizar um procedimento nas alças intestinais.



As cirurgias foram programadas após exames preparatórios e foram agendadas para começar às 6:30 da manhã.



Além disso, uma cirurgia de desvio de septo, originalmente planejada para esta semana, foi adiada para outubro ou novembro.



Bolsonaro já passou por diversos procedimentos médicos desde o atentado com faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018, incluindo quatro cirurgias relacionadas ao ferimento abdominal, bem como outros procedimentos médicos.