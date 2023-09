Fãs no mundo inteiro aguardam o lançamento do novo Iphone, nesta terça-feira, com mais novidades do que de costume

Terça 12/09/23 - 7h25

Nesta terça-feira, a Apple vai revelar novidades do iPhone 15, que promete trazer a maior mudança de design em 11 anos.



O evento, com o slogan "desejo de maravilhas", ocorrerá na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, e será transmitido ao vivo em seu site.



Ao contrário das apresentações anteriores, que se concentraram em atualizações menores, como bateria e câmera, desta vez espera-se mudança significativa.



Rumores apontam para a substituição do carregador Lightning pelo USB-C, tornando-o compatível com um padrão universal e agilizando o processo de carregamento.



Especialistas sugerem que o iPhone 15 poderá incluir o recurso "Dynamic Island", uma home interativa para notificações e controles, além de novidades nos modelos Pro, como uma lente periscópica, uma caixa de titânio mais leve e um chip A17 com tecnologia de três nanômetros.



A programação pode trazer novas cores e recursos para os dispositivos, mas não são esperados lançamentos de iPads ou computadores Mac até outubro.



A Apple ainda não planeja um dispositivo dobrável, diferentemente de concorrentes como Samsung e Google.