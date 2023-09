Quarta 13/09/23 - 8h57

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa terça-feira (12), a comparecer ao Povoado Cana Brava, em Monte Azul, as vítimas/homens, de 39 e 48 anos, que trabalhavam em um caminhão, transportando mercadorias de uma mercearia, quando foram abordados por dois indivíduos encapuzados, trajando vestes escuras, que estavam na condução de uma motocicleta.



Ainda segundo as vítimas, elas foram ameaçadas pelos autores após um deles sacar um revólver.



Os autores roubaram R$ 40.000,00 em dinheiro e 01 telefone celular de uso particular.



Ainda conforme as vítimas, os autores as levaram até o matagal às margens da rodovia e evadiram do local efetuando disparos para o alto.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores e para recuperar os materiais roubados.