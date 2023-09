Bairro de M. Claros armazenava 91 barras de maconha. 3 mulheres foram presas

Quinta 14/09/23 - 10h53

Divulgação da PM:A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, após denúncias de que uma residência, na Rua Itália, Bairro Independência, em Montes Claros, estaria sendo utilizada para armazenamento e tráfico de drogas, foi ao local e realizou a abordagem.Ao chegarem ao local, nessa quarta-feira (13), os militares sentiram forte odor de maconha, sendo que o referido odor seria proveniente do lado de dentro da residência.Diante da suspeita de ilicitude, foi chamado no endereço, e uma jovem, de 22 anos, abriu o portão, segurando um cigarro de maconha aceso. Ela, ao notar a presença policial, saiu correndo para o interior do imóvel.Foi dada ordem para que a jovem parasse, porém a ela desobedeceu a ordem e correu para o banheiro do interior da residência, jogando o cigarro de maconha no vaso e tentando dar descarga, mas foi contida pelos militares.Em seguida, os policiais avistaram que no interior do quarto ao lado do banheiro havia duas caixas grandes de papelão com 91 barras de substância semelhante a maconha, além de uma balança de precisão.No interior da residência encontravam-se também duas mulheres, de 28 e 33 anos. Ao serem questionadas sobre a origem dos entorpecentes, a mulher de 28 anos disse que estaria recebendo dinheiro de um indivíduo para guardar a droga em sua residência e informou quem seria.O jovem, de 22 anos, que ofereceu R$ 200,00 para o armazenamento, foi localizado e preso.Os presos foram conduzidos à Delegacia com os materiais apreendidos.