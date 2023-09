Lula embarcará ao meio-dia desta sexta-feira para Cuba. Depois, seguirá para os Estados Unidos

Sexta 15/09/23 - 7h02

Lula embarcará ao meio-dia de hoje para Cuba, onde participará da cúpula do G77+China.



O primeiro dia será de descanso.



No sábado (16), Lula será o primeiro a discursar na cúpula, cujo tema é "os desafios atuais para o desenvolvimento: o papel da ciência, da tecnologia e da inovação".



Durante sua estadia em Cuba, Lula terá dois encontros bilaterais.



O primeiro será com o diretor-geral da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), Qu Dongyu.



Em seguida, ele se encontrará com o presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel.



Ambas as reuniões serão realizadas a portas fechadas.



A visita marca a primeira vez que um presidente brasileiro visita Cuba desde 2014, embora Lula já tenha estado no país em 2003, 2008 e 2010.



Depois de Cuba, o casal presidencial seguirá para os Estados Unidos, para a reunião da ONU.