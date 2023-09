Meteorologia reconhece que rajadas de ventos em BH chegaram a 98 km por hora. Frente fria alcançou o sudeste

Sexta 15/09/23 - 7h11

Uma frente fria atingiu o Sudeste do Brasil, provocando fortes chuvas, raios e ventos em várias áreas de Minas e do Rio nesta quita 14.



Algumas cidades registraram acumulados significativos de chuva, como Pirapetinga (MG) com 60 mm e Sumidouro (RJ) com 56,4 mm.



A frente fria continuará afetando a região na sexta-feira, trazendo chuva moderada a forte em Minas, Rio e Espírito Santo, além de queda nas temperaturas.



Em São Paulo, a presença de ar frio polar manterá as temperaturas baixas, especialmente pela manhã, com a possibilidade de chuva no litoral e regiões próximas a Minas.



A Grande São Paulo permanecerá nublada, com clareiras à tarde, e sensação de frio durante todo o dia.



Ventos fortes foram registrados em Belo Horizonte, com rajadas atingindo até 98 km/h.



Além disso, outras cidades de Minas também tiveram rajadas intensas de vento.



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca na região entre Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas de até 2,5 metros.



No fim de semana, a frente fria se afastará, resultando em um aumento nas temperaturas.



Apenas a madrugada de sábado será fria, principalmente em áreas serranas. A tarde de sábado será quente no Sudeste, com expectativa de mais calor no domingo.



As chances de chuva diminuirão durante o fim de semana, com previsão de pancadas em algumas áreas do Espírito Santo e Minas Gerais no sábado, enquanto o domingo será marcado por sol forte e calor em toda a região.



A primavera começará oficialmente às 3h50 do dia 23 de setembro.