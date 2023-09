Mega de sábado terá prêmio de 9 milhões. Ontem, ninguém ganhou com os números 05 - 10 - 27 - 38 - 56 - 57

Sexta 15/09/23 - 7h35

Ninguém conseguiu acertar os seis números sorteados no concurso 2.632 da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (14).



Os números sorteados foram: 05 - 10 - 27 - 38 - 56 - 57.



Com o resultado, o prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (16), acumulou e agora totaliza R$ 9 milhões.



Aqui está a distribuição dos prêmios para o concurso 2.632:



5 acertos: 48 apostas vencedoras (cada uma ganhando R$ 33.801,98)



4 acertos: 2.911 apostas vencedoras (cada uma ganhando R$ 796,23)



A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.