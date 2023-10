Israel anuncia que destruiu sistema de defesa aéreo do Hamas

Quarta 11/10/23 - 6h31

As forças militares de Israel anunciaram nesta quarta-feira (11) a destruição de um sistema de detecção de aeronaves desenvolvido pelo Hamas, marcando o quinto dia de conflito no Oriente Médio, com um número de mais de 2 mil mortos.



O ataque dificultará a capacidade do Hamas de monitorar o espaço aéreo da Faixa de Gaza e identificar aeronaves militares.



A ação foi para anular uma rede de câmeras de alta qualidade instaladas pelo Hamas em aquecedores solares de água em toda a Faixa de Gaza, usadas para rastrear as aeronaves israelenses.



Israel realizou novos bombardeios na Faixa de Gaza, atingindo alvos ligados ao Hamas.



Nas últimas 24 horas, mais de 400 ataques foram conduzidos, incluindo pelo menos 200 apenas no dia.



Os militares alegaram ter matado em torno de 1.000 pessoas que entraram em Israel a partir da Faixa de Gaza desde o início dos conflitos no sábado (7), quando o Hamas lançou ataques contra Israel.



Na terça-feira (10), um porta-voz das forças militares israelenses revelou a descoberta de cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas em território israelense.



As medidas de segurança foram reforçadas em todas as comunidades de Israel, uma vez que o conflito se espalha por outras frentes de batalha.