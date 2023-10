Guerra em Israel já registra 3 frentes, com último ataque, de foguetes, vindo da Síria

Quarta 11/10/23 - 6h37

Foguetes foram lançados da Síria em direção ao território israelense, de acordo com as Forças de Defesa de Israel.



Os projéteis caíram em áreas desabitadas, e não houve relatos de danos ou feridos.



Uma fonte do sul da Síria informou que uma facção palestina disparou três foguetes em direção a Israel.



As forças israelenses retaliaram, disparando projéteis de artilharia e morteiros em direção ao país vizinho.



Agora, Israel enfrenta o Hezbollah no Líbano e combate militantes do Hamas em Gaza.