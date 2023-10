Israel, na presença do secretario de Estado dos EUA, avisa que manterá cerco total a Gaza até que todos os reféns sejam libertados. Maior porta-aviões do mundo, atômico, segue de prontidão ali perto

Quinta 12/10/23 - 8h37

Em discurso ao lado do premiê israelense Benjamin Netanyahu neste 12 de outubro, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, enfatizou a necessidade de tratar o Hamas da mesma forma que o Estado Islâmico, argumentando que qualquer pessoa comprometida com a paz e a justiça deve condenar as ações horríveis do Hamas.



Ele destacou que o grupo que governa a Faixa de Gaza não representa o povo palestino nem seus desejos.



Blinken também lamentou a perda de 25 civis norte-americanos nos ataques.



2.554



O Ministério da Saúde de Gaza relatou um aumento para 1.354 mortes e 6.049 feridos devido aos ataques israelenses na região.



O total de mortes nos dois lados chegou a 2.554.



ATÉ



Israel anunciou que manterá bloqueios na Faixa de Gaza até a libertação de todos os reféns, rejeitando um apelo da Cruz Vermelha para permitir a passagem de combustíveis.





Cerca de 150 pessoas teRIAM sido levadas para Gaza pelos terroristas do Hamas, e 97 famílias israelenses receberam notificações do governo com suspeitas de terem parentes feitos reféns em Gaza.



Hospitais em Gaza estão enfrentando sérios problemas de falta de energia devido à escassez de combustível para operar geradores.



O Comitê Internacional da Cruz Vermelha advertiu que seus estoques de combustível para os geradores hospitalares estão quase esgotados, com apenas algumas horas de energia restantes.