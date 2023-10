Israel segue os preparativos e pode invadir Gaza e até o Líbano

Sexta 13/10/23 - 14h48

Tropas israelenses realizaram operações na Faixa de Gaza.



Também coletaram informações para localizar civis sequestrados pelo Hamas.



Além disso, forças especiais frustraram células combatentes e infraestruturas, incluindo um grupo do Hamas que disparou mísseis antitanque em direção a território israelense.



As Forças de Defesa de Israel continuam a atacar alvos do Hamas em Gaza e seguem se preparando para incursão terrestre nas fronteiras com a Faixa de Gaza e o Líbano.