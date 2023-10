Israel lança advertência: “Esperamos que o Hezbollah não provoque, de fato, a destruição do Líbano. Porque se houver uma guerra lá, o resultado não será menor”

Sábado 14/10/23 - 16h37

Conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, advertiu o grupo radical libanês Hezbollah a não provocar uma guerra que pode resultar na "destruição" do Líbano:



“Esperamos que o Hezbollah não provoque, de fato, a destruição do Líbano. Porque se houver uma guerra lá, o resultado não será menor”, disse,





O conselheiro observou que Israel está focado no conflito em curso na Faixa de Gaza, mas está tentando evitar uma guerra em duas frentes.



Embora os confrontos esporádicos na fronteira entre Israel e Líbano indiquem que o Hezbollah está abaixo do limite de escalada, qualquer provocação poderia desencadear uma resposta significativa de Israel.