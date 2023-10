Exército apura roubo de 13 armas com capacidade antiaérea na região metropolitana de S. Paulo

Sábado 14/10/23 - 17h05

O Exército investiga o roubo de 13 armas antiaéreas no Arsenal de Guerra de Barueri, região metropolitana de São Paulo.



O furto foi confirmado após inspeção realizada na terça-feira (10) e envolve 13 metralhadoras .50 e oito armas de calibre 7.62.



O Comando Militar do Sudeste informou que iniciou uma investigação sobre o fato e ressaltou que as armas eram consideradas inoperantes e estavam no arsenal para manutenção.



As metralhadoras .50 têm um grande poder de fogo, capazes de abater helicópteros e penetrar blindagens, enquanto as metralhadoras 7.62 têm alcance considerável e a capacidade de recarregar enquanto quentes.