Israel segue concentrando até 360 mil reservistas ao redor de Gaza. Território de 362 quilômetros quadrados está sobrecarregado

Domingo 15/10/23 - 7h04

As Forças de Defesa de Israel (FDI) repetiram que realizarão operações militares em Gaza assim que garantirem a evacuação dos civis.



O porta-voz das FDI enfatizou o que chamou de generosidade no aviso prévio, dando mais de 25 horas para que os residentes de Gaza deixem a área.



Ao norte de Gaza, foi ordenado evacuar, resultando na concentração de famílias em uma porção menor do território, de 362 quilômetros quadrados.



Milhares de palestinos estão fugindo para o sul de Gaza devido à iminência de um ataque terrestre.



A área fica cada vez mais sobrecarregada, uma vez que os habitantes deixam suas casas.



O porta-voz mencionou a preparação das unidades de reserva israelenses ao redor de Gaza, com mais de 360 mil reservistas sendo equipados e preparados para futuras missões.