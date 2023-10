Nasa divulga esta foto, que mostra o Basil envolto em área escura, devido ao eclipse solar que também tornou histórico este sábado 14 de outubro

Domingo 15/10/23 - 7h40

O Brasil foi o último país a presenciar o eclipse solar anular ocorrido neste sábado, 14 de outubro.O evento, que durou quase duas horas, foi registrado por imagens de satélite da NASA, mostrando as regiões norte e nordeste do país cobertas pela sombra provocada pela Lua.As imagens foram divulgadas pela agência norte-americana National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) em colaboração com a NASA, retratando o território brasileiro envolto por uma área escura.Durante o eclipse anular solar, a Lua está em seu ponto mais distante da Terra e se coloca entre o Sol e nosso planeta, criando um "anel de fogo" no céu, pois a sombra lunar não encobre completamente o Sol.O fenômeno foi visto pela primeira vez na costa oeste dos Estados Unidos, e o Brasil foi o último a testemunhar o fenômeno.Nas regiões Norte e Nordeste, o eclipse alcançou seu ápice, enquanto em outras partes do país, as pessoas puderam observar o Sol parcialmente coberto pela Lua.