No nono dia, guerra entre Israel e o Hamas - a mais sangrenta em 50 anos - aproxima-se da hora da invasão terrestre

Domingo 15/10/23 - 9h40

A guerra entre Israel e o Hamas entrou no nono dia neste domingo, 15 de outubro, marcada pela crescente tensão devido à ameaça do início da ofensiva terrestre de Israel.



O prazo estabelecido pelo exército israelense expirou no sábado, 14 de outubro.



Tanques israelenses estão posicionados próximos à fronteira com Gaza, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou as tropas.



Um ataque israelense atingiu um comboio de civis que fugiam pela rota designada para o sul de Gaza, resultando na morte de pelo menos 70 pessoas.



Brasileiros que estavam abrigados em uma escola na Faixa de Gaza conseguiram chegar à cidade de Khan Younes e agora buscam uma saída pelo Egito.