Meia-pista, na manhã deste domingo, para mais um acidente entre caminhão e carreta na fatídica BR-251

Domingo 15/10/23 - 14h18

Divulgado pelos Bombeiros:



Na manhã deste domingo, (15) por volta das 09h30, bombeiros de Montes Claros foram acionados na BR 251, próximo ao posto Chimba e trevo de acessoà MGC 122, para

atendimento de ocorrência onde um caminhão carregado de sacaria e produtos de alimentação colidiu com a traseira de uma carreta bitrem, carregada de sal para bovinos, sendo que ambos os veículos se deslocavam no mesmo sentido, em direção a Montes Claros-MG.



Com a colisão, o motorista do caminhão de 45 anos, teve sua perna direita presa pelo painel do veículo.



Com o uso do desencarcerador hidráulico, os bombeiros após estabelecerem a segurança na cena, conseguiram afastar o painel do veículo, liberando o motorista, que foi entregue para USA do SAMU.



O caminhão seguia de Fortaleza(CE) para São Paulo (SP ) e o bitrem de Moçoró(RN) para Passo (MG).



O motorista do bitrem nada sofreu.



A PRF ficou responsável pela segurança da via e registro da ocorrência.



Durante os trabalhos o trânsito permaneceu em meia pista.