Biden descarta envio de tropas dos EUA a Israel e diz que ocupação militar de Gaza seria um erro

Segunda 16/10/23 - 6h26

Em entrevista, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que a ocupação militar de Gaza por Israel seria um erro, enfatizando que o conflito na região é, em sua opinião, responsabilidade do grupo terrorista Hamas e seus elementos extremistas, que não representam o povo palestino.



Biden afirmou que, apesar de acreditar que o Hamas deve ser eliminado, deve haver um caminho para a criação de um Estado palestino.



Ele também expressou confiança de que Israel seguirá as "regras da guerra" para garantir que os inocentes em Gaza tenham acesso a medicamentos, alimentos e água.



O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, respondeu que Israel não tem interesse em ocupar Gaza, mas está determinado a destruir o Hamas para assegurar sua sobrevivência.



Biden também mencionou o papel do Irã no apoio ao grupo Hezbollah, com base no Líbano, que atacou Israel recentemente.



Destacou que não existem evidências de que o governo iraniano esteja diretamente envolvido no conflito em Gaza, embora apoie constantemente o Hamas e o Hezbollah.



Biden concluiu que o envio de tropas dos EUA para apoiar o Exército israelense não é necessário neste momento.