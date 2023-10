2) Na Argentina, candidato ultraliberal segue na frente para as eleições do próximo domingo

Segunda 16/10/23 - 6h39

No próximo domingo, dia 22, os argentinos irão às urnas para eleger o novo presidente.



Diante da economia arrasada, com inflação que ultrapassa os 100% ao ano, o eleitorado se inclina até aqui por alternativa incomum.



O principal protagonista da campanha presidencial é Javier Milei, um economista ultraliberal, que lidera as pesquisas no primeiro turno.



Em segundo lugar nas pesquisas encontra-se Sérgio Massa, que atuou como ministro da Economia sob a presidência de Alberto Fernández, que não concorre à reeleição.