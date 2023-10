Israel e Hamas negam acordo de cessar fogo temporário e tensão prossegue

Segunda 16/10/23 - 6h46

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, negou a existência de um acordo de cessar-fogo temporário em Gaza para permitir a retirada de estrangeiros da região.



Anteriormente, havia sido relatado que Egito, Israel e Estados Unidos concordaram com um cessar-fogo e a reabertura da fronteira em Rafah.



No entanto, o gabinete de Netanyahu afirmou que não existe a trégua, nem assistência humanitária em troca da retirada de estrangeiros.



O Hamas também nega informações sobre o plano de abertura da fronteira.



O acordo pretendia a reabertura na fronteira de Rafah, conectando-a à Península do Sinai no Egito, o que permitiria a saída de estrangeiros de Gaza, bem como a entrada de ajuda humanitária no território palestino.