"...grave acidente no bairro Independência, em Montes Claros , na noite desse domingo (15). Um carro capotou e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros (...), onde está sendo realizada uma obra"

Segunda 16/10/23 - 6h53

Divulgado pelo Samu:





A Unidade de Suporte Avançado do SAMU foi acionada para prestar socorro às vítimas de um grave acidente no bairro Independência, em Montes Claros , na noite desse domingo (15). Um carro capotou e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros, na rua Vidal de Negreiros, onde está sendo realizada uma obra.



Quando a equipe médica do SAMU chegou ao local, as vítimas já tinham sido retiradas do veículo. Com o impacto, um homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A suspeita é de que ele teve traumatismo cranioencefálico grave e trauma raquimedular.



Já um homem de 49 anos foi socorrido pelo SAMU com apenas escoriações pelo rosto e, em seguida, foi encaminhado para a Santa Casa de Montes.