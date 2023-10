Caminhão, com carga de eucalipto, é tomado por ocupantes de carro prata, na região de Janaúba. Motorista, de 40 anos, é sequestrado e abandonado, a pé, em Mato Verde

Segunda 16/10/23 - 14h32

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, no início da madrugada desse domingo (15), a comparecer à MGC-122, em Janaúba, onde um caminhoneiro, de 40 anos, foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, ela trafegava com o caminhão carregado de madeiras de eucalipto pela rodovia, sentido Montes claros/Bahia, e, por volta da 00 hora, realizou uma parada em um posto de combustíveis próximo à cidade de Janaúba e, depois de conferir os pneus, retomou a viagem rumo ao seu destino.



O motorista disse também que, nas imediações do município de Janaúba, poucos quilômetros à frente, parou próximo a uma lanchonete na entrada da comunidade de Tocandira e foi surpreendido por um veículo cor prata, aparentando ser um modelo Fiat Siena, com dois ocupantes armados.



Os autores, após rendê-lo, anunciaram o assalto, tendo um deles tomado a direção do caminhão com a carga e seguido rumo ignorado e o outro coberto a cabeça da vitima para que não visualizasse a dupla.



A vítima foi conduzida até uma área rural não sabida, onde, até as 11 horas da manhã foi rendida até que os demais comparsas sumissem com o caminhão e a carga de eucalipto.



O caminhoneiro contou também que deixado a pé próximo ao município de Mato Verde, até que encontrou uma pessoa e pediu socorro para que acionasse a Polícia Militar.



A vítima não foi agredida fisicamente.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender os autores e para recuperar o veículo e a carga roubados.



Cidade: Montes Claros