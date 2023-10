Terça 17/10/23 - 6h41

A Mega-Sena desta terça-feira (17) tem prêmio de R$ 34 milhões.



No concurso do último sábado (14), não houve acertadores das seis dezenas.



É possível fazer uma aposta mínima na Mega-Sena por R$ 5, tanto de forma presencial quanto pela internet, até as 19h.



A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, nas terças, quintas e sábados.