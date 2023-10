Jeep roubado em S. Paulo, em dezembro de 2022, é recuperado em M. Claros, com a prisão de homem de 47 anos

Terça 17/10/23 - 14h46

Carro roubado em São Paulo em dezembro de 2022 foi encontrado quase um ano depois em M. Claros, acerca mil quilômetros de distância.



O veículo, um Jeep Compass branco com placa de Belo Horizonte, foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização.



Os policiais notaram indícios de adulteração no veículo.



Constataram depois que o carro havia sido furtado em 18 de dezembro de 2022 em São Paulo.



O motorista, de 47 anos, foi preso por receptação e adulteração do sinal identificador do veículo.



Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros, enquanto o veículo, apreendido, seguirá os procedimentos para ser devolvido ao seu dono.