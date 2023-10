No 13º dia da guerra, Israel diz que ataque aéreo matou líder de grupo radical na Faixa de Gaza

Quinta 19/10/23 - 6h31

As Forças de Defesa de Israel anunciaram hoje a morte de Rafat Harb Hussein Abu Hilal, um dos líderes do grupo radical conhecido como Comitês de Resistência Popular (CRP) na Faixa de Gaza.



De acordo com os militares israelenses, ele foi morto em um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.



Os CRP são considerados um grupo terrorista por Israel.



Israel bombardeou alvos do Hamas na região, destruindo postos de lançamento de mísseis, túneis, bases de inteligência e centros de comando terroristas.



O conflito já dura 13 dias.



Depois que Joe Biden visitou Israel, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também está programado para visitar a região.



Civis palestinos aguardam ajuda humanitária do Egito na Faixa de Gaza, com a condição de que a ajuda não chegue ao Hamas, conforme anunciado por Israel.