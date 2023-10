Pela primeira vez, Brasil vai ter 294 militares dos Estados participando de exercício com o Exército do Brasil, na Amazônia

Quinta 19/10/23 - 6h42

Lula autorizou a entrada de 294 militares dos Estados Unidos no Brasil para um exercício combinado com o Exército brasileiro, denominado "Core 23".



A autorização já foi publicada.



Anualmente, esse exercício é realizado em parceria com as forças norte-americanas, e em 2022, militares brasileiros participaram do exercício nos Estados Unidos.



Desta vez, o "Core 23" ocorrerá no Pará e no Amapá, marcando a primeira vez que um exercício combinado com o Exército dos Estados Unidos acontecerá na região amazônica.