Data da cirurgia no joelho esquerdo de Neymar ainda está por ser definida

Quinta 19/10/23 - 6h48

O atacante Neymar sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o jogo do Brasil contra o Uruguai, rompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco.



Lesões nos joelhos, comuns em jogadores de futebol, resultam da sobrecarga nas pernas devido ao peso do corpo.



Neymar havia recentemente se recuperado de uma lesão no tornozelo direito que o afastou por seis meses.



A lesão no ligamento cruzado anterior torna o joelho instável e aumenta o risco de outras lesões na articulação, enquanto o menisco atua como amortecedor.



Neymar passará por cirurgia, e a data e local ainda não estão definidos.



Ambas as estruturas são essenciais para o funcionamento da articulação do joelho.