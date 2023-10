Viagem de Biden a Israel durou 7 horas e ele vai falar aos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira, em horário nobre, para justificar gastos com as guerras

Quinta 19/10/23 - 6h56

O presidente Biden retornou aos EUA após uma visita de sete horas à zona de guerra israelense.



Ele expressou satisfação com a viagem, destacando que um objetivo fundamental foi alcançado: desbloquear a ajuda humanitária para Gaza, que estava sob cerco e bombardeio israelense desde os ataques do Hamas em 7 de outubro.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordou em permitir a assistência humanitária do Egito para Gaza, mas somente quando o Hamas libertar todos os reféns.



Os EUA também anunciaram um auxílio de US$ 100 milhões para o povo de Gaza e da Cisjordânia por meio de parceiros confiáveis, incluindo agências da ONU e ONGs internacionais.



Biden planeja fazer um discurso na noite desta quinta-feira, defendendo o apoio dos EUA a Israel e à Ucrânia.